نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض أولى حلقات مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض شبكة قنوات ON فى الثامنة إلا ربع، وألى حلقات مسلسل "لؤلؤ" بطولة النجمة مى عمر، من إخراج محمد عبد السلام، حيث يعد المسلسل البطكولة الأولى المطلقة لمى عمر، ويتضمن 40 حلقة كاملة، وتظهر مى عمر بشخصية تدعى لؤلؤ، تتعرض لعدة أزمات، إلا أن تصبح اشهر مطربة فى الوطن العربى، وتتوالى الاحداث، ويعرض المسلسل عرض أول.. 7:45 مساء على on، وإعادة.. 2 صباحًا، 1 مساء، وعبر قناة ON Drama: 10 مساء، إعادة 5 صباحا، 3 مساء.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج سينرجى.

وتقدم مى عمر البطولة النسائية بمسلسل "نسل الاغراب" مع النجمين أمير كرارة وأحمد السقا، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته كل من دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.

وكانت آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.