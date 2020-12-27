نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إد شيران يصدر أغنية "Afterglow" ويفاجئ جمهوره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر النجم العالمي إد شيران أغنية جديدة بعنوان " Afterglow" بشكل مفاجئ عبر كافة المنصات الرقمية كهدية منه إلى جمهوره، ويُصنف إد شيران، الفنان البريطاني الأكثر استماعًا لعام 2020 في المملكة المتحدة، وكتب هذه الأغنية مع Hodges وFRED (والذي انتج الأغنية معه). وهي ايضا" إنتاج مشترك مع PARISI.وقد صمم إد شيران الصورة الترويجية للعمل وهي عبارة عن لوحة فنية رسمها بنفسه، وأصدر بالتوازي الفيديو كليب الذي صور بأسلوب الأداء بلقطة واحدة للأغنية.



ويقول إد شيران: "مرحبًا يا أصدقاء، "Afterglow" أغنية كتبتها السنة الماضية وأردت ان أصدرها من أجلكم.. إنها ليست أول أغنية من الألبوم القادم، إنها مجرد أغنية أحبها، وآمل أن تنال إعجابكم. اتمنى لكم أعياد وعطلة سعيدة وآمنة."