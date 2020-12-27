عن ذكريات 2020 وأمنيات 2021.. نجوم الفن يتحدثون لـ دوت الخليج

تحدث عدد من نجوم الفن ، لـ دوت الخليج عن ذكرياتهم مع عام 2020 وكيف تعاملوا مع عام كورونا، كما كشفوا عن أمنياتهم في 2021.
أروى جودة
قالت الفنانة أروى جودة، في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن عام 2020 كان صعبا عليها وإنه أوجعها كثيرا وأحزنها بسبب وفاة الشيخ صالح كامل، زوج خالتها صفاء أبو السعود.
وكشفت عن الجانب الإيجابي في هذا العام، وهو أنه أعطاها مساحة لتجلس مع عائلتها في فترة الحجر المنزلي لفيروس كورونا، وتمنت أن يحمل العام الجديد معه كل الخير.
وكانت الفنانة أروى جودة، كشفت بعض الأسرار الشخصية الخاصة بها، وذلك خلال ندوة تكريمها بموقع "دوت الخليج"، والتى احتفلت فيها بنجاح مسلسل "نمرة اثنين".
وقالت أروى خلال الندوة: "أنتمى إلى برج الميزان وأحب التعامل مع برج الجوزاء وأكره صفة الكذب وأكثر صفة أتمتع بها هى الجدعنة".
وأضافت أروى جودة: "هناك كثير من الأصدقاء بالنسبة لى فى الوسط الفنى، ولعل من أبرزهم غادة عادل وشيرين رضا وآسر ياسين".
وأوضحت أروى أن أصدقاءها قرروا الهرب من المدرسة واصطحبونها معهم وبعد خروجهم من المدرسة ذهبت والدتها ووالدها للسؤال عنها ولم يجداها وهو الأمر الذى تسبب فى غضب شديد من جانبهما.
وتابعت: "تلقيت "علقة موت" من والدتى وحرمت بعدها الهروب من المدرسة، وقررت ألا أفعل ذلك مرة أخرى مع أصدقائى".
وكشفت الفنانة أروى جودة عن تفاصيل أول مرتب حصلت عليه في حياتها العملية، وقالت إن "أول راتب حصلت عليه كان 600 جنيه، وجبت بيه شيبسي وشيكولاتة علشان بحب الأكل جدا".
مي سليم
قالت الفنانة مى سليم، إن عام 2020 كان جيدا بالنسبة لها على المستوى العملي، لافتة إلى أنها حققت نجاحات كبيرة بالمسلسلات التي شاركت فيها منها "خيط حرير"، و"ضربة معلم".
وأضافت مي سليم لـ دوت الخليج: "على المستوى الشخصي العالم كله كان صعبا في 2020، بسيب فيروس كورونا، وتأثيره على كل الأوضاع الاقتصادية وغيرها، وأتمنى أن يحمل العام الجديد 2021 معه كل الخير، ويزول فيروس كورونا عن العالم".
يذكر أن مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار شعبى.
"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.
منة فضالي
كشفت الفنانة منة فضالى عن أفضل شيء حدث لها وأسوأ خبر تعرضت له خلال عام 2020.
وقالت الفنانة منة فضالي، خلال تصريح لـ "دوت الخليج"، إن أفضل شيء حدث لها خلال عام 2020 هو أنها قد عرفت الأشخاص المقربين لها على حقيقتهم.
وأكدت منة فضالي، أن أصعب حدث خلال هذ العام هو مرض والدتها فجأة والذى ما زالت تعانى منه حتى الآن، وأضافت أنها تتمنى لها الشفاء العاجل.
في سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.
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