فن ومشاهير

"دوت الخليج الفني" ينشر كلمات أغنية محمود العسيلي الجديدة

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القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب محمود العسيلي، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "حب غلط" وذلك عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ويقول مقطع من الأغنية" ابعديني.. حاولي تفهميني
‏الف مرة حاولت امشي بس قلبي رجع
‏ساعديني من قلبك شيليني
‏اصلي عارف ان السكة دي اخرها وجع".

جدير بالذكر أن أغنية"حب غلط" من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلي، توزيع علي فتح الله.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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