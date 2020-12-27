"دوت الخليج الفني" ينشر كلمات أغنية محمود العسيلي الجديدة

ويقول مقطع من الأغنية" ابعديني.. حاولي تفهميني‏الف مرة حاولت امشي بس قلبي رجع‏ساعديني من قلبك شيليني‏اصلي عارف ان السكة دي اخرها وجع".

جدير بالذكر أن أغنية"حب غلط" من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلي، توزيع علي فتح الله.