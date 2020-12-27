شائعة وفاة واتهامات بالإساءة لذوي الهمم.. أزمات ضربت رامز جلال بعد مقالبه في رمضان

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، كشف طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن في حال تقديم الفنان رامز جلال لبرنامج مقالب جديد دون الحصول على تصريح مزاولة المهنة، سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز الأزمات التي واجهها الفنان رامز جلال:

-اتهامات بالإساءة لأصحاب الأمراض النفسية:

"الإساءة للمرض النفسى والمريض النفسي والعمل على الزيادة من وصمته التى تحاول الدولة جاهدة إزالتها وفق قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009"، هذا ما قاله مستشفى الصحة النفسية التابع لوزارة الصحة والسكان، والذى تقدم بطلب للنائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لفتح تحقيق عاجل والتدخل الفورى لوقف عرض برنامج "رامز مجنون رسمى".

-شائعات الوفاة

في أكتوبر 2019، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بشائعة وفاة رامز جلال، التي تناقلتها بعض المواقع التي لم تستند إلى مصدر رسمي، يوثق المعلومة ويؤكدها أو ينفيها.

واستنكر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشائعات التي لاحقت رامز جلال خلال الساعات الماضية، ورددت الأكاذيب حول وفاته، ورد على تلك الشائعات، في تصريح مقتضب لـ "دوت الخليج"، قائلًا: «مفيش الكلام ده.. حسبي الله ونعم الوكيل»، مستنكرًا الأكاذيب التي تلاحق الفنانين دون الاستناد إلى مصدر موثق.

-الأجور الخيالية

تعتبر برامج المقالب الخاصة بـ رامز جلال، هي الأكثر عرضة للشائعات كل عام، لدرجة جعلته يعتاد عليها بل ويحفظها، ومن بين هذه الشائعات هي الأرقام الكبيرة التي يتداولها البعض، ويرددون أنها أجور خيالية لضحايا مقالبه، دون الاستناد إلى مصدر معلوم يؤكد تلك المعلومات

-خلافه مع ياسمين صبري:

أعربت الفنانة ياسمين صبري عقب ظهورها في برنامج " رامز مجنون رسمي" عن استيائها من قيام فريق عمل البرنامج بحذف مقطع من كلامها عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة حيث كانا في مرحلة الخطوبة.

وردت ياسمين صبري على رامز جلال مباشرة عبر عرض الحلقة وعلقت: "سيد الرجالة" .