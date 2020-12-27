نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:
خرجت الزوجة الأولى للمخرج طارق العريان، هالة العتال، عن صمتها مجددا على غرار أزمة أصالة مع "العريان" للكشف عن تعرضها لتهديدات على مدار اليومين الماضيين بعد مهاجمتها للفنانة السورية.
احتفى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، بتعاونه الجديد مع الفنان عمرو دياب بألبوم " يا انا يا لا".
تعرضت الفنانة يسرا اللوزي لحملة تنمر بعد ظهورها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بوزن زائد بعد مرور أشهر على وضع طفلتها.
أعلنت الفنانة الأردنية دانا حمدان، تعافيها الكامل من فيروس كورونا من خلال خاصية الستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
قبل أيام من انتهاء العام الجاري الذي كان صعبًا على الجميع، أعربت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن رأيها في عام 2020.
كشف محمد فهمي محامي الفنانة أصالة نصري عن مفاجآت في قضية طلاقها من المخرج طارق العريان، بعد أزمة أول صورة له مع حبيبته الجديدة نيكول سعفان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة الفن .. تعافي دانا حمدان من كورونا .. محامي أصالة يفجر مفاجأة حول طلاقها من طارق العريان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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