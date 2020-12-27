نسيبة عمرو الليثى.. وفاة والدة حرم محمود الشامي عضو مجلس النواب

توفت الي رحمة الله تعالي والدة حرم محمود الشامي عضو اتحاد الكره الاسبق عضو مجلس النواب عن بندر المحلة في الغربية ، ونسيبة الاعلامي عمرو الليثي وتقدم عمرو الليثى بخالص العزاء الي النائب محمود الشامى ، داعيا الموالى ان يتغمدها بواسع رحمته و ان يُلهم اهلها الصبر و السلون. ويقدم عمرو الليثى برنامجه "واحد من الناس" والذى يستضيف فيه عدد من الفنانين والمبدعين ولعل من ابرزهم فى الفترة الاخيرة ريهام عبد الغفور واحمد فلوكس.

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