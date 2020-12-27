أبوبكر الهنائي يحصد ذهبية الفياب بمسابقة النظرة الجديدة بالسعودية

كتب ـ يوسف بن سعيد المنذري :

حصل المصور العماني أبوبكر بن خلفان الهنائي على ميدالية الفياب الذهبية ضمن مسابقة النظرة الجديدة العالمية الأولى للتصوير في المملكة العربية السعودية التي يرعاها الاتحاد الدولي للتصوير الضوئي مع عدد من الاتحادات والأندية المختصة بالتصوير حيث بلغ عدد المشاركين من مختلف دول العالم 300 مصور بعدد 4300 صورة تضمنت أربعة محاور وهي : الملون والاحادي والطبيعة والسفر .

وحول الصورة التي تفوق بها يقول المصور أبوبكر الهنائي: الوجوه غالباً ما تروي حكايات مؤثرة وجروحا غائرة طُبعت على قسمات تلك الوجوه، فقد اتخذت من عدستي رفيقا لدربي لكي تروي بلغة التصوير ما يكنه وجه الإنسان من آمال الحياة وصراع البقاء.

وأضاف (الهنائي) : الصورة عبارة عن فكرة تروي لنا جزءا من حياة الإنسان في الماضي وقد أسميتها (قافلة الصحراء) حيث استغرقت ما يقارب من أسبوع إلى أسبوعين للخروج بهذا العمل، فكُنت أبحث عن أفكار مختلفة لكي أقوم بربط شخصية تمسك كبار السن بالعادات العمانية القديمة وهذا ما اختزلته الشخصية العمانية بالزي العماني مع الإبل.

واختتم (الهنائي) معبرا عن سعادته بهذا الإنجاز حيث قال: فخور بهذا الإنجاز فهو دافع لي وحافز للمواصلة وتحقيق الإنجازات وأتمنى بأن يكون المصور العماني دائما لافتاً حضوره بتحقيق المراكز المتقدمة في مثل هذه المسابقات الدولية.

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