شهاب بن طارق يدشن موسوعة جبال عمان فـي ثلاثة مجلدات تسرد السلاسل الجبلية جغرافيا وجيولوجيا وحضاريا

أعدت بتوجيهات من المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد

مسقط ـ «الوطن» والعمانية :

دشنت أمس في حفل أُقيم بدار الأوبرا السلطانية مسقط موسوعة (جبال عُمان) تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع. وقال سموُّه في تصريح له: إن مشروع موسوعة “جبال عُمان” يعد مشروعًا ضخمًا وقيمًا وله فوائد علمية كثيرة، وإن تأليف وإعداد هذه الموسوعة كان بتوجيهات من المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيَّب الله ثراه. وأضاف سموُّه: إن عُمان تزخر بطبيعة متميزة في هذه الرقعة الجغرافية من العالم، ولا بد أن تُعطى حقها من الدراسة والبحوث، خصوصًا فيما يتعلق بالجبال والكهوف والحيوانات والطبيعة والحياة الفطرية، مؤكدًا أن هذه الموسوعة ستكون مرجعًا للباحثين ليس فقط على مستوى السلطنة، وإنما على مستوى العالم. وتوجَّه سموُّه بالشكر لمحمد الزبير وفريق البحث العلمي على ما قاموا به من جهود من أجل إنجاز هذا المشروع الجبار في وقت قياسي، حيث كان من المتوقع أن يستغرق إنجازه مدة أطول.

من جانبه قال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد ـ رئيس الفريق العلمي ـ رئيس تحرير الموسوعة في كلمة له خلال حفل تدشين الموسوعة: “كنا نعتقد في البداية بأن المهمة لن تستغرق أكثر من عام أو عامين على الأكثر، إلا أننا وعندما بدأنا في وضع المخطط الأساسي لمحتوى الكتاب – الذي أصبح موسوعة لاحقًا – اكتشفنا أن دور السلاسل الجبلية في السلطنة يتجاوز الجانب الجغرافي والجيولوجي البحت، وصولًا إلى الجوانب الاجتماعية والديموغرافية التي رسمت ملامح التجمعات السكانية للعُمانيين منذ آلاف السنين، هذا الأمر جعل رحلة تطوير الموسوعة غنية بالتفاصيل التي يجب قراءتها وتحليلها بدقة للوصول إلى الاستنتاجات العلمية الدقيقة، فضلًا عن رسم واعتماد الخرائط والمخططات البيانية بحيث يمكن للباحثين والمخططين الرجوع إليها واعتمادها مصدرًا دقيقًا للمعلومة.

ووصف معاليه الغطاء النباتي للجبال في عُمان بأنه “فريد من نوعه“ على مستوى العالم، حيث توجد بعض الأنواع التي لا توجد في مكان آخر على سطح هذا الكوكب، ولذلك تُعد جبال عُمان جزءًا بارزًا من التراث الطبيعي والثقافي الغني للسلطنة، فهي عبارة عن مستودعات للتنوع البيولوجي وموطن للقرى الزراعية التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين.

ويأتي مشروع موسوعة “جبال عُمان” ليكون خطوة رئيسية نحو التنمية المستدامة للجبال والمساعدة في حماية التنوع البيولوجي الغني الموجود فيها، وقد تم تصميم المشروع مرجعًا لإعلام وتوجيه التخطيط وسياسة التنمية وصنع القرار في البلاد، فضلًا عن دوره في إذكاء روح الفضول لدى القراء وتشجيعهم على المغامرة الميدانية واستكشاف المناطق الجبلية ذات البيئة الفريدة. وتأتي الموسوعة الجديدة في 1700 صفحة تتوزع على ثلاثة مجلدات ضخمة تتضمن معلومات كافية ووافية عن سلاسل الجبال في سلطنة عُمان من النواحي الجغرافية والجيولوجية، فضلًا عن دورها في التطور الحضاري للبلاد على مر العصور، سواء لجهة التوزع الديموغرافي للسكان، أو التنوع الزراعي والأحيائي الفريد للسلطنة. حيث تغطي الموسوعة 409 قمم جبلية في السلطنة تتراوح ارتفاعاتها بين 30 مترًا في جبل مصنجب في ولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية، وصولًا إلى 3009 أمتار في جبل شمس في ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية، والذي يُعد إحدى أعلى القمم الجبلية في شبه الجزيرة العربية.

وقال محمد بن الزبير: (جبال عُمان هي أحد أهم الكنوز غير المكتشفة في السلطنة حتى اليوم، ليس على صعيد الثروات الباطنية التي تكتنزها فحسب، وإنما لكونها من الأصول التي يمكن استغلالها سياحيًّا إلى حد بعيد. هنالك دول كثيرة تعتمد على تضاريسها في تطوير منتجات سياحية نوعية تستقطب فئات بعينها من كافة أنحاء العالم، ونحن في عُمان قد حبانا الله بمقومات طبيعية غاية في الفرادة مثل هذه السلاسل الجبلية بتكويناتها الخاصة والتنوع الأحيائي النادر الذي تحتويه، والذي ستسهم موسوعة جبال عُمان في تسليط الضوء عليه والمساهمة في تمكين مختلف الجهات ممن الجهات للتخطيط الأمثل لاستخدامه في المستقبل).

ضمت اللجنة العلمية التي أشرفت على تحرير الموسوعة، مجموعة علمية من الخبراء في مختلف المجالات تحت إدارة معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد ـ رئيس الفريق ورئيس تحرير الموسوعة، إلى جانب الدكتورة برجت ميرشن الباحثة في الدراسات الشرقية والإسلامية من جامعة الرور بوخوم في ألمانيا، والدكتور عبدالله بن سيف الغافري، مدير وحدة بحوث الأفلاج في جامعة نزوى، والمقدم الركن يوسف بن حارث النبهاني مدير خدمات المعلومات الجغرافية بالإنابة في الهيئة الوطنية للمساحة التابعة لوزارة الدفاع، والدكتورة أنيتا باتزيلت مدير العلوم في حديقة النباتات العُمانية، والدكتور أندرو سبالتن استشاري الشؤون البيئية في ديوان البلاط السلطاني، والدكتور طلال بن خليفة الحوسني رئيس قسم علوم الأرض بكلية العلوم في جامعة السلطان قابوس، والبروفيسور د. صبحي جابر نصر رئيس البرنامج الدولي لعلوم الأرض في منظمة اليونسكو ومدير مركز أبحاث علوم الأرض بجامعة السلطان قابوس، والدكتور علي بن سالم الراجحي مدير عام المديرية العامة للبحوث والمسوحات الجيولوجية في الهيئة العامة للتعدين (سابقا).

تجدر الإشارة إلى أن الموسوعة ستتوافر في الأسواق بداية من شهر مارس 2021م.