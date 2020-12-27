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بعد إصابته بفيروس كورونا.. صلاح عبدالله يدعم أمير كرارة بهذه الكلمات

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القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان صلاح عبدالله رسالة لصديقه الفنان أمير كرارة وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.

ونشر كرارة صورة لهما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتب : ألف مليون سلامة يا جدع بجد يا أمير الجدعنة والطيابة والتواضع ، وعلى فكرة عشان التعليقات صورة قديمة من سطوحي والتانية لما روحت ضيف للمسلسل الجبار وربنا يحفظنا جميعا من هذا الوباء وأسالكم الدعاء لأمير ولكل مريض.

وفي سياق آخر ، يشارك الفنان أمير كرارة مع المخرج بيتر ميمي في مسلسل جديد يحمل اسم" عمر الناجي"، وهو مكون من 8 حلقات فقط، ومن المقرر عرضه على منصة watch it الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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