شاهد.. إنجي علي برفقة منى زكي وياسمين عبد العزيز في رحلة بحرية

شاركت الإعلامية انجي علي متابعيها بصورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت "انجي علي" في رحلة بحرية باحدي المدن الساحلية بصحبة كلًا من احمد حلمي ومني زكي وياسمين عبد العزيز، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.
وتقدم إنجي علي أسبوعيا برنامج "أسرار النجوم" على إذاعة "نجوم إف إم"، والذي تستضيف عبره أشهر نجوم الفن في السينما والدراما.
وكانت إنجي علي تصدرت الترند شهر رمضان الماضي بعد حلقتها في برنامج "الجريئة وشيخ الحارة"؛ بسبب تصريحاتها وأزمتها مع الفنانة السورية أصالة نصري.
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