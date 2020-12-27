روان بن حسين تحتفل بالكريسماس برفقة ابنتها لونا.. صور

وظهرت روان بن حسين باطلالة أنيقة مرتدية فستان قصير باللون الرصاصي، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على لوك ميك اب وطلاء شفاة احمر، واحتضنت ابنتها وذلك احتفالا بعيد الميلاد المجيد.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت روان بن حسين في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البني اللامع الذى يبرز جمال انوثتها، كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.



وعلقت روان، قائلة: "شكرًا يا الله انك عطيتني اكبر نعمة في حياتي بنتي الحلوه لونا، وعلى نعمة الصحة والعافية???????????????? - للعلم انا شخصيًا ما احتفل بالعيد ميلاد، ولكن احب اشارك اصدقائي من الديانه المسيحية اعيادهم مثل ماهم دائمًا يذكروني باعياد الاسلام❤️????????شرايكم بزينة بيت صديقتي؟ افضل زينه عيد ميلاد شفتها في دبي????✨????".



يذكر أن الكويتية روان بن حسين من مواليد 30 ديسمبر 1996 من أب كويتي وأم أردنية، تحمل الجنسية الكويتية وديانتها الإسلام وبرجها الفلكي برج الجدي، وتقيم حاليًا بالإمارات، تزوجت من رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف وأنجبت منه بنت فقط تدعى لونا، انتهى زواجها بالطلاق.



وتواجه عارضة الأزياء والبلوجر الكويتية روان بن حسين الشهيرة بـ "بروك شيلدز الكويت"، امكانية الاعتقال بعد تغيبها في المثول أمام المحكمة في قضية الاعتداء على زوجها السابق.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، اتُهمت البلوجر الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي روان بن حسين، 23 عامًا، والتي لديها خمسة ملايين متابع على إنستجرام، بمهاجمة طليقها محمد يوسف ميجاريف في هايد بارك بلندن في يونيو الماضي.



وحسب القضية، أضرت بقميص رجل الأعمال الليبي وقيمته 200 جنيه إسترليني، وكان من المقرر أن تمثل روان، الحاصلة على شهادة في القانون من جامعة كينجز كوليدج لندن، أمام محكمة وستمنستر الابتدائية بتهمة الاعتداء بالضرب والإضرار الجنائي.



وتم إخبار القضاة أنها لم تتمكن من الحضور لأنها كانت تحضر في محكمة الأسرة في دبي، وأصدر رئيس مجلس الإدارة ديان لينان مذكرة توقيف لدراستها للقانون.



وفى وقت سابق، كشفت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين، عن السبب الحقيقى لطلاقها من رجل الأعمال الليبى محمد يوسف المقريف، مشيرة إلى أنه كان السبب فى إصابتها بفيروس الورم الحليمى البشرى Hpv 16 بسبب خيانته المتكررة وعلاقاته الجنسية المتعددة بفتيات الليل.



وعبر ستورى حسابها الخاص على انستجرام، روت روان قائلة: "الجميع تفاجأ بخبر زواجى من محمد يوسف المقريف، الذى هو حاليا زوجى وأبو ابنتى، الكل كان مصدومًا، واليوم سأوضح كل شيء وسأحكى بدون أى حواجز، وأتمنى من جمهورى وخصوصا من هم فى منطقة الشرق الأوسط، أن يتفهمونى لأنهم مازالوا يتبعون أسوأ العادات والتقاليد".



وأضافت روان: "فى كل مرة كنت أشعر بالغضب من علاقات زوجى المتعددة، كان يلومنى على أخطائه ويتهمنى بالجنون وعدم الاتزان، ظل على هذا الوضع حتى لجأت لزيارة طبيب نفسى لأننى بدأت أشعر بالفعل أننى غير متزنة، لكن كانت الحقيقة هى أن زوجى أنانى ونرجسى مهووس".



وتابعت روان: "على الرغم من ذلك كنت أحاول إصلاح كل شيء وإنقاذ علاقتنا بشتى الطرق من أجل طفلتنا ولأننى كنت أحبه، نعم كنت أحبه، ستقولون أننى أعانى من متلازمة ستوكهولم، ولكن لا يهم لأننى بالفعل كنت أحب معذبى"، موضحة: "السبب الثانى لبقائى فى هذه العلاقة المؤذية هى نظرة المجتمع للمرأة المطلقة، كنت خائفة للغاية من كلام الناس واتهاماتهم لى والشائعات التى ستروج عند خبر طلاقى، لذلك ضحيت بسلامتى من أجل تجنب كلام الناس".