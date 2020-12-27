شاهد.. حمادة هلال مداعبا جمهوره في أحدث ظهور له برفقة حيوان أليف

شارك الفنان حمادة هلال صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

ويظهر معه حيوان غريب الشكل، ومداعبا متابعيه يتسأل حمادة هلال قائلا: " هو انت قرد ولا ارنب ولا فار كبير !"

وقد تفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وانهالت التعليقات حول جمال هذا الحيوان وذكروا له أسماء مختلفة لهذا الحيوان.

وقد احتفل الفنان حمادة هلال مؤخرا بتحقيق أغنيته الجديدة "اية الجمال"، نجاح كبير على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد طرحها بساعات قليله عبر قتاتة الرسمية.

ونشر حمادة هلال صورة له عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق عليها قائلا "الحمد لله سعيد بردود أفعال غنوة ايه الجمال وان شاء الله شغل تاني".

وطرح حمادة هلال، كليب أغنيته الجديدة بعنوان "ايه فى الجمال" وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب.

وأعلن مؤخرا المخرج عادل سرحان من انتهاء تصوير اغنية "آية من الجمال" ، حيث يجمع الكليب الجديد بين هلال وسرحان لأول مرة في عمل فني رسمي، وتم تصوير كافة مشاهده في دبي.

ويتضح أنه سوف يظهر بأسلوب مختلف وغير معتاد، من خلال شكل الكليب المتميز بطابع البهجة والسعادة والديكورات الملونة والأجواء الصيفية الممزوجة بالرقص.

وتعد آخر أعمال النجم حمادة هلال هى بطولته لمسلسل "ابن أصول" الذى شارك فيه إلى جانب مجموعة من النجوم والنجمات مثل سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، آيتن عامر، رانيا منصور، وغيرهم فى عمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

وقد شارك النجم حمادة هلال في مسلسل "قانون عمر" والذي تدور أحداثه حول مهندس ميكانيكي يٌدعى (عمر) يعمل في مركز صيانة سيارات، ويقع في حب (إيمان العاصي) ابنة صاحب مركز الصيانة، ثم يقع له حادث يقلب حياته رأسًا على عقب، ويزج به خلف القضبان الحديدية؛ إلا أنه يتمكن من الهرب، ويبدأ في إثبات براءته.

يشارك في بطولة المسلسل ايمان العاصي، فاطمة ناصر، فتوح أحمد، وايهاب فهمي، تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق.

وقد كشف الفنان حماده هلال عن سبب حرصه على تقديم أعمال درامية تعتمد على الجانب الاجتماعي خلال شهر رمضان، وعلق " هلال " قائلًا : إن تلك الأعمال الدرامية الاجتماعية تصلح لتقديمها خلال شهر رمضان الكريم ، خاصة وأن المشاهد خلال هذا الشهر يريد مشاهدة أعمال درامية تعبر عن واقعه أو تطرح له حلا لمشاكله اليومية".