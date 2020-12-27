كشف الفنان وائل شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز عن حقيقة إصابة الفنان خالد الصاوى بفيروس كورونا المستجد خاصة انه كان قد أعلن عن اصابته أمس.

وقال وائل تصحيحا للخطأ: "عفوا خالد الصاوي متعافى.. زوجته ربنا يشفيها ويعافيها". وكانت قد أعلنت مي كريم زوجة الفنان خالد الصاوي، إصابتها بفيروس كورونا «كوفيد- 19» ، وذلك عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وكتبت مي كريم، زوجة «الصاوي»، : "انا كورونا و بالبشاميل كمان حاجة كدة انزيمات كبد على تجلطات على بروتينات في الدم ما شاء الله #covid #120 دعواتكم". ويعتبر خالد الصاوى من أهم النجوم الحاليين فى الوسط الفني ، حيث أدى عددا كبيرا من الأعمال الناجحة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يصحح الخطأ .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة إصابة خالد الصاوي بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.