"الأرقم" تتحول إلى عمل مسرحي

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الكاتب محمد صاوي لتحويل إحدى رواياته "الأرقم" إلى عمل مسرحي من إخراج مروان نور وآداء أكثر من 25 ممثل وممثلة.

ومن المقرر عرض المسرحية في شهر مارس المقبل على مسرح الهوسابير بوسط البلد.

جدير بالذكر أن رواية "الأرقم" للكاتب محمد صاوي منشورة في دار ن للنشر والتوزيع، وهي رواية فلسفية مختلطة بالرعب النفسي، تناقش فكرة الأنتيخريست "المسيح الدجال" وفرعون (موسى) وإرث عائلة ملعونة يمتد لآلاف السنين، وتأخذ طابع الحارة المصرية.

كما يستعد الكاتب محمد صاوي حاليًا لنشر رواية جديدة مع دار "ن" للنشر والتوزيع، وسيتم الإعلان عنها قريبًا.

"الأرقم" هي ثاني روايات الكاتب محمد صاوي التي تتحول إلى عمل مسرحي، وذلك بعد عرض روايته مدينة الرؤوس المعلقة يوم 3 من الشهر الجاري على مسرح الهوسابير.

