فن ومشاهير

إنجي علي برفقة منى زكي وياسمين عبد العزيز في رحلة بحرية.. صورة

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القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الإعلامية انجي علي، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت "علي" في الصورة أثناء قيامها برحلة بحرية باحدي المدن الساحلية بصحبة كلًا من احمد حلمي ومني زكي وياسمين عبد العزيز، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وتقدم إنجي علي أسبوعيا برنامج "أسرار النجوم" على إذاعة "نجوم إف إم"، والذي تستضيف عبره أشهر نجوم الفن في السينما والدراما.

وكانت إنجي علي تصدرت الترند شهر رمضان الماضي بعد حلقتها في برنامج "الجريئة وشيخ الحارة"؛ بسبب تصريحاتها وأزمتها مع الفنانة السورية أصالة نصري.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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