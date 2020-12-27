حقيقة إصابة خالد الصاوي بكورونا عقب مرض زوجته

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمني عبد العزيز عن حقيقة إصابة خالد الصاو يبفيروس كورونا وذلك عقب إصابة زوجت.

وقال "عبد العزيز" موضحا حقيقة ذلك: "عفوا خالد الصاوي متعافى.. زوجته ربنا يشفيها ويعافيها".

يذكر أن مي كريم زوجة خالد الصاوي، أعلنت عن إصابتها بكورونا قائله: "انا كورونا وبالبشاميل كمان حاجة كدة انزيمات كبد على تجلطات على بروتينات في الدم ما شاء اللهcovid120 دعواتكم".

