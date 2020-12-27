فن ومشاهير

حقيقة إصابة خالد الصاوي بكورونا عقب مرض زوجته

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القاهرة - محمد ابراهيم - كشف وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمني عبد العزيز عن حقيقة إصابة خالد الصاو يبفيروس كورونا وذلك عقب إصابة زوجت.

وقال "عبد العزيز" موضحا حقيقة ذلك: "عفوا خالد الصاوي متعافى.. زوجته ربنا يشفيها ويعافيها".

يذكر أن مي كريم زوجة خالد الصاوي، أعلنت عن إصابتها بكورونا قائله: "انا كورونا وبالبشاميل كمان حاجة كدة انزيمات كبد على تجلطات على بروتينات في الدم ما شاء اللهcovid120 دعواتكم".

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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