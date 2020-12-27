أمير طعيمه عن ظهور "بيج رامي" مقابل 500 ألف جنيه: "أنصاف مواهب بياخذوا الأرقام دي"

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الشاعر أمير طعيمة، على حالة الجدل التي أثيرت خلال الساعات الماضية، حول لاعب كمال الأجسام المصري رامي السبيعي "بيج رامى"، فور عودته إلى مصر، وتواصل البرامج التليفزيونية معه من أجل استضافته، إلا أنه طالب بـ500 ألف جنيه مقابل ظهوره في أي برنامج تليفزيوني، مما أثار حفيظة البعض.

وكتب أمير طعيمة عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": "من حق الضيف يحدد سعره ومن حق البرنامج يرفض أو يوافق".

وتابع: "الرياضات المهملة دي البطل غالبًا بيبقي مستواه المادي ضعيف وبيطلع عينه عشان يوصل للمرحلة دي، ومن حقه يجني الثمار دلوقتي، بعدين ده بطل العالم وفيه أنصاف موهوبين بياخذوا الأرقام دي، ربنا يباركله في كل جنيه هيكسبه لأنه يستاهل".