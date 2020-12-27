حمزة نمرة يشكر جمهوره بعد تصدر كليباته "اليوتيوب" ب5 ملايين مشاهدة

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص المطرب حمزة نميرة، على توجيه الشكر للجمهور، وذلك بعد تصدر أغانيه لمشاهدات عالية علي موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بعد وصول عدد مشاهدات فيديوهات أغانيه ل5 مليون مشاهدة، منذ أطلاق البومه.

وحيث كتب "نمرة" على حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" قائلاَ:" "الحمد لله أغاني ألبوم #مولود_سنة_٨٠ عدت ال٥ مليون مشاهدة على يوتيوب في أول عشر أيام لنزول الألبوم وكلهم لحد دلوقتي تريند، بأشكركم بشدة، وقولولي ايه أكتر أغنية عجبتكم لحد دلوقتي."

وكان المطرب حمزة نمرة قد بدأ بطرح أغاني ألبومه الأخير"مولود سنة 80"، يوم 15 ديسمبر الماضي، وذلك عبر طرح أغنيتين جديدتين كل يوم أربع، من كل أسبوع، بطريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

