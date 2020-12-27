أحمد زاهر يشوق جمهوره لـ مسلسل "لؤلؤ": ساعتين ويبدأ عرض مسلسل "لؤلؤ"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان أحمد زاهر، لـ الحلقةل الأولي من مسلسله الجديد "لؤلؤ" الذي يشارك في بطولته مع الفنانة مي عمر وعدد كبير من الفنانين سوف يبدأ عرضه اليوم "الأحد" وذلك عبر صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر احمد زاهر صورة تجمعه بالفنانة مي عمر، وعلق قائلًا: "ساعتين فقط ويبدا مسلسل #لؤلؤ علي #on هاتشوفوا #لؤلؤ و#طارق_نصار اللي هما #مي_عمر و#احمد_زاهر يارب يعجبكم".

وكانت شركة سينرجى طرحت الأغنية الدعائية لمسلسل "لؤلؤ" والتى تحمل اسم "لؤلؤ" وتغنيها النجمة مى عمر بطلة العمل المقرر بدء عرض حلقاته على قناتى ON وON دراما اليوم الاحد 27 ديسمبر الجارى.

وتدور أحداث مسلسل "لؤلؤ" فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر والفنان أحمد زاهر، كل من نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.

