إلياس منصور لـ دوت الخليج الفني: مايا دياب ونجوى كرم وإليسا يحبون تقليدي لهم وسعيد بنجاح مشروعي الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان اللبناني إلياس منصور، عن سعادته بنجاح الفيديو الجديد الذي طرحه خلال الأيام الماضية، وكان عبارة عن تقليده لمجموعة من المشاهير.

وقال إلياس في تصريح خاص للفجر الفني، إنه سعيد بالأصداء الإيجابية التي حققها مشروعه الجديد، لاسيما وأنه يتميز في مجال التقليد.

وأضاف أن عدد كبير من المشاهير الذي قام بتقليدهم تفاعلوا معه بشكل كبير وأعربوا عن إعجابهم بأداءه وأبرزهم الفنانة رويدا عطية.

وتابع أن هناك عدد من النجمات اللبنانيات يحبون تقليده لهم ولايمانعن من ذلك وأبرزهم مايا دياب ونجوى كرم وإليسا ونوال الزغبي.

يذكر أن إلياس يستعد للتحضير لمسلسل جديد بعنوان شيف الست مع النجمان فادي شربل وورد الخال.