جمال سليمان يبدأ تصوير مسلسل الطاووس

بدأ الفنان جمال سليمان اليوم تصوير أولى مشاهده في مسلسل "الطاووس"، استعدادا لعرضه في رمضان 2021.
والمسلسل سيناريو حوار كريم الدليل وإشراف على الكاتبة المؤلف محمد ناير وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويتم التصوير في ستوديو مصر .
وعقد رؤوف عبد العزيز خلال الفترة الماضية عدة جلسات عمل مع جمال سليمان، للاستقرار على الخطوط الرئيسية للمسلسل وقام بمعاينة أماكن التصوير.
وتدور أحداث مسلسل "الطاووس" في إطار اجتماعي يسيطر عليه الغموض والتشويق، ويشارك في بطولته بجانب جمال سليمان كل من سهر الصايغ وسميحة أيوب، وجاري خلال الفترة المقبلة ترشيح باقي الأبطال.
يذكر أن آخر أعمال جمال سليمان الجزء الثاني من مسلسل "الحرملك" الذي قدمه مع درة وسامر المصري وباسم ياخور، والجزء الثاني من مسلسل "افراح إبليس" صابرين وأحمد صفوت ومنى عبد الغني.
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