بعد صراع مع المرض .. وفاة الفنانة زهيرة سالم عن عمر 80 عاما

توفيت المطربة التونسية، زهيرة سالم، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 80 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وتعتبر الراحلة من أبرز الفنانات التونسيات في القرن العشرين، حيث حققت خلال مشوارها الغنائي رصيدا مهما من الأغاني يقدر بـ500 أغنية، على غرار ”باجة بلاد المندرة والصابة“ و“أمي يا أمي“ ويما برأسك بريله“ و“أعطيني شريبة“، وعشرات الأغاني الأخرى التي رسخت في الأذهان على مدى عقود من الزمن.

وتعد أغنية ”باجة بلاد المندرة والصابة“، من أشهر أعمال الراحلة، وقد أصدرت أول شريط غنائي لها في عام 1960 الذي شهد انطلاق رحلتها الفنية.

ونعت وزارة الثقافة في صفحتها عبر ”فيسبوك”، المطربة التونسية الراحلة.

وزهيرة سالم اسمها الحقيقي زهيرة البراهمي، وتعد من أهم المطربات التونسيات مع الفنانتين الراحلتين عليا ونعمة.