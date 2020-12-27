نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الناس الحلوة.. رانيا محمود ياسين تستعيد صور والداها مع نجوم الزمن الجميل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أستعادت الفنانة رانيا محمود ياسين ذكرى وفاة والداها الراحل محمود ياسين الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض ، وذلك مع مجموعة من نجوم الفن الجميل .

ونشرت رانيا مجموعة صورة لوالداها الراحل برفقة الفنان فاروق الفيشاوي ونور الشريف وأحمد ذكي ومحمود عبدالعزيز وعمر الشريف وكتبت : ايه الجمال ده ، ايه الناس الحلوة دي ، ايه القلوب والعيون اللي باين فيها الروح الحلوة ، اتجاه بعض والمنافسة الشريفة والقلوب الجميله ، الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته في جنات النعيم في الفردوس الأعلى في منزله الشهداء والصديقين.

وتباينت الكثير من التعليقات داعيين لهم بالرحمة والمغفرة منهم الفنانة فيفي عبده وكتبت : ربنا يرحمهم برجمته يارب في الجنة ونعيمها.

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين في السباق الرمضاني بمسلسل" فلانتينو"مع الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلانى، إلهام عبد البديع، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، وهو من إخراج رامي عادل، وتأليف أيمن بهجت قمر.