موعد العرض الثاني لفيلم "سيدة البحر" في السعودية بعد قرار تمثيله للمملكة في الأوسكار

"سيدة البحر" الفيلم السعودي الذي تم اختياره لتمثيل المملكة في أوسكار 2021 ، تقرر إعادة عرضه من جديد في قاعات السينما السعودية خلال الفترة القادمة، وذلك بعد أسابيع من عرضه الأول.

موعد عرض فيلم "سيدة البحر" في قاعات السينما بالسعودية

فيلم "سيدة البحر" يعود من جديد لقاعات السينما في المملكة العربية السعودية للمرة الثانية، بعد عرضه للمرة الأولى في الأسابيع الماضية، وذلك حسب ما أعلنت شركة توزيع الأفلام السعودية " CineWaves Films" التي أكدت عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن الفيلم سوف يتم عرضه بداية من يوم الخميس 31 ديسمبر الجاري إلى يوم الأربعاء 6 يناير 2021 ، وذلك بعدما تم إختيار الفيلم ليصبح ممثلا للمملكة العربية السعودية في مسابقة الأوسكار 2021، وجاء تعليق الشركة على ذلك في بيانها: "فيلم (سيدة البحر) يعود في صالات العرض السعودية بعد أن رُشح لتمثيل المملكة في سباق ترشيحات جوائز الأوسكار ٢٠٢١ . . ابتداءً من ٣١ ديسمبر إلى ٦ يناير".

العرض الثاني لفيلم "سيدة البحر" في السينما

"سيدة البحر" بدأ عرضه في شهر نوفمبر الماضي في قاعات السينما في المملكة العربية السعودية لأول مرة، حتى جاء إختياره من قبل هيئة الأفلام في المملكة لكي يمثلها العمل في مسابقة الأوسكار والتي من خلالها سوف يتم اختيار القائمة الأخيرة والنهائية من قبل الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم والتي تمنح جوائز الأوسكار في حفل الدورة 93 والذي من المقرر أن يقام في شهر ابريل 2021، وتدور قصة الفيلم حول فتاة تعلن مواجهتها لمصيرها حيث تتصدى لأسطورة شعبية تردد أنها تتحكم في مصيرها، وقد شارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من نجوم السعودية والخليج من بينهم الفنانة بسيمة حجّار، وأشرف برهوم، ويعقوب الفرحان، وفاطمة الطائي، والعمل من تأليف وإخراج شهد أمين.

الجوائز الدولية التي حصل عليها فيلم "سيدة البحر"

"سيدة البحر" شارك في العديد من المهرجانات السينمائية خلال الشهور الماضية ممثلا للمملكة العربية السعودية، وجاء العرض الأول للفيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي عام 2019 وحصل على جائزة "فيرونا" للتعبير الإبداعي، كما حصل على جائزة "التانيت البرونزي" في مهرجان أيام قرطاج السينمائية في نفس العام، ونال كذلك ثلاث جوائز في مهرجان الرباط بالمغرب، وشارك أيضا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، واحتفل العديد من صانع السينما في المملكة العربية السعودية بإختيار العمل في مسابقة الاوسكار وقدموا التهاني لصناعه.