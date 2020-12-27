وفاة المطربة التونسية زهيرة سالم بعد صراع مع المرض

زهيرة سالم الفنانة التونسية الكبيرة توفيت صباح اليوم الأحد بعد رحلة طويلة مع المرض عن عمر يناهز الـ80 عاما، ونعت وزارة الثقافة التونسية النجمة الراحلة التي تركت رصيدا ضخما من الأعمال الغنائية.

وفاة النجمة التونسية زهيرة سالم

زهيرة سالم أحد أبرز نجوم الغناء في تونس تم الإعلان صباح اليوم عن رحيلها بعد رحلة طويلة مع المرض، حيث عانت الفنانة الراحلة خلال الفترة الماضية من تدهور في حالتها الصحية مما تسبب في دخولها المستشفى في العاصمة التونسية حتى تم الإعلان عن وفاتها فجر اليوم الأحد 27 ديسمبر، وعانت الفنانة التونسية خلال الشهور الماضية من أكثر من أزمة صحية تسببت في دخولها العناية المركزة وقد عبرت كذلك عن حزنها بسبب عدم التواصل معها والاطمئنان على وضعي الصحي من قبل وسائل الإعلام، ونعت وزارة الثقافة التونسية الفنانة الراحلة والتي وصفتها بـ"فقيدة الأغنية التونسية"، كما قدمت التعازي لأسرة الفنانة الراحلة ولجميع محبيها في تونس والعالم العربي.

رحلة زهيرة سالم مع الغناء

زهيرة سالم من مواليد عام 1940 في ولاية باجة التونسية والاسم الحقيقي لها هو زهيرة البراهمي، وقد التحقت بالمعهد الرشيدي الذي التقت فيه بكل من الفنانة علية ونعمة، واستطاعت أن تلفت الأنظار بسبب قوة صوتها الذي صنع بعد ذلك شعبية كبيرة لها حيث قدمت خلال مسيرتها في عالم الغناء والتي أمتدت لعقود طويلة العديد من الأعمال التي لا تزال خالدة في وجدان محبيها، وكانت أول خطواتها مع احتراف الغناء وإصدار ألبوم غنائي مع بداية عام 1960، وقد شاركها في مشروعها الغنائي العديد من كبار الملحنين والمطربين والذين من بينهم كل من صالح المهدي، ومحمد رضا، والشاذلى أنور، ومحمد التريكي، وعبد الحميد بنعلجية.

أهم أغاني الفنانة الراحلة زهيرة سالم

زهيرة سالم قدمت خلال مسيرته ما يقارب من 500 أغنية تونسية حقق بعضها نجاحا كبير وقت طرحها حيث قدمت أغنية لمسقط راسها وهي ولاية باجة بعنوان "باجة بلاد المندرة والصابة"، كما تعتبر أغنية "أمي يا أمي" من أهم الأغاني التي قدمتها خلال مسيرتها الطويلة والتي لا تزال حاضرة في العديد من المناسبات الأسرية وتقول كلمات الأغنية: "يا نبع الحياة يا بسمة أمل يا همسة صلاة .. يا أمي إنت زمن النور وزمن الحب.. يا أمي إنت زمن الفرح ونبض القلب.. يا أمي"، كما قدمت كذلك كل من أغنية "يما برأسك بريله" و"اعطيني شريبة" ومجموعة أخرى من الأغاني الشهيرة التي رسخت في الأذهان على مدى سنوات مسيرتها الفنية الطويلة.