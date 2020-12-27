رسالة داوود حسين للفنانة سعاد عبدالله بعد أنباء غيابها عن دراما رمضان 2021

داوود حسين ساند الفنانة الكويتية سعاد عبدالله بعدما ترددت خلال الفترة الماضية أنباء عدم مشاركتها في أعمال درامية خلال شهر رمضان 2021، كما كشف الفنان الكويتي عن الدور الذي لعبته الفنانة الكبيرة في مسيرته الفنية.

داوود حسين يكشف مساندة سعاد عبدالله له في بداية مسيرته

داوود حسين نشر صورة عبر حسابه على "انستجرام" تجمعه بالفنانة الكبيرة سعاد عبدالله والفنان جمال الردهان، وكشف فيه عن المساندة التي تلقاها من الفنانة الكويتية في بداية مسيرته الفنية وتشجعها له، وأكد أن سعاد عبدالله تعتبر من أبرز نجوم الدراما ووصفها بـ"الرقم الصعب" فكتب داوود حسين تعليقا على الصورة قال فيه : "من بداياتي لم تتأخر ابداً في تحفيزي و تشجيعي في مسيرتي..أنها الانسانة الراقية و الفنانة المتميزة بكل المقاييس..من وجهة نظري انها عنوان جميل و رقم صعب في الدراما والفن..أنها أختي الغالية أم طلال الايقونة سعاد عبد الله".

داوود حسين عن سعاد عبدالله: "كلي ثقة بعودتها بعمل درامي جبار"

داوود حسين تحدث كذلك عن أنباء عدم مشاركة الفنانة سعاد عبدالله في أي عمل درامي في شهر رمضان 2021، وأشار إلى ثقته الكاملة في عودة الفنانة الكويتية من جديد للدراما خلال عمل درامي أقوى في العام القادم، فكتب : "قد تغيب هذا العام عن التلفزيون ولكن كلي ثقة بإذن الله أن تعود بعمل جبار في العام القادم..لقطة فخمة تجمعني بها مع اخو دنياي أبو أحمد النجم جمال الردهان"، وعلق العديد من النجوم مع ما نشره الفنان داوود حسين من بينهم الفنانة عبير الجندي التي كتبت : "تستحق أم طلال ..والنعم فيكم كلكم"، كما تفاعل كذلك مع المنشور كل من الفنانة فاطمة الطباخ، والفنان والمخرج عبدالله ملك، وفؤاد علي، وأحمد التمار، وهاني عبد الصمد.

"أبو طار" عمل درامي جديد لداوود حسين في رمضان 2021

داوود حسين يستعد للمشاركة في مسلسل جديد في رمضان 2021 ويحمل العمل عنوان "أبو طار" وهو عمل يشارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم الدراما في الخليج والكويت من بينهم الفنان إبراهيم الحربي، ومحمد العجيمي، وأحمد العونان، ويوسف المطر، وعبدالله الخضر، ومن تأليف بندر السعيد، وإخراج ثامر العسلاوي، وتردد كذلك أن الفنان داوود حسين يستعد للمشاركة في مسلسل جديد بعنوان "فتح الاندلس"، وكان آخر عمل شارك فيه الفنان الكويتي داوود حسين في رمضان الماضي بمسلسل "في ذاكرة الظل" وشارك معه في بطولة المسلسل كل من عبير الجندي، ويعقوب عبدالله، وشيماء علي، والعمل من تأليف مريم نصير، وإخراج محمد كاظم.