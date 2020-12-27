الفنان الكويتي سامي مهاوش لـ"دوت الخليج": أتعاون لأول مرة مع طارق العلي في مسرحية جديدة

سامي مهاوش من النجوم الشباب في الكويت الذين تركوا أثرا واضحا خلال الفترة الماضية بمشاركته في مجموعة من الأعمال المسرحية المهمة، كما يستعد لطرح أحدث الأفلام التي يشارك في بطولتها مع الفنان بشار الجزاف.

انتهاء تصوير فيلم "آش مان" لبشار الجزاف

سامي مهاوش أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" أنه انتهى من تصوير أحدث أعماله السينمائية وهو فيلم "آش مان" الذي يتعاون فيه مع النجم الكويتي بشار الجزاف وقد تم الانتهاء من تصوير العمل خلال الفترة الماضية، ويقدم الفيلم قصة جديدة على السينما الكويتية حيث يدور في إطار كوميدي حول حياة بطل خارق، فقال سامي مهاوش: "انتهيت خلال الفترة الماضية من تصوير فيلم (آش مان) وأقدم دور رئيسي فيه، ولا نزال في انتظار فتح قاعات السينما في الكويت من أجل أن يتم عرض الفيلم الذي أتوقع له أن ينال إعجاب الجمهور نظرا للاحترافية الكبيرة التي تم من خلالها تصوير أحداثه"، ويشارك في بطولة الفيلم كل من لولوة الملا، وضاري عبدالرضا، وإلهام علي، ومصطفى اشكناني، وحسن إبراهيم، وروان العلي، والعمل من إخراج عباس اليوسفي.

سامي مهاوش: "أستعد للتعاون الأول مع طارق العلي في مسرحية جديدة"

سامي مهاوش كشف كذلك عن مشاركته كضيف شرف في أحدث الأعمال الدرامية الجديدة للفنان طارق العلي والذي يحمل عنوان "غريب"، في وقت أكد فيه سامي مهاوش أن هذا التعاون يتجدد في عمل مسرحي جديد يعتبر هو الأول بين الثنائي، بينما أكد أنهما في انتظار عودة الحياة للمسرح في الكويت من أجل عرض المسرحية الجديدة فقال: "أشارك كضيف شرف في مسلسل (غريب) للفنان طارق العلي كما أتعاون معه لأول مرة في عمل مسرحي خلال الفترة القادمة، أما عن مستقبل المسرح فلا يوجد حل غير إعادة فتح المسرح بسبب عدم وجود أي طريقة أخرى تعوض العرض المسرحي الحي، لكن نحن في انتظار انتهاء الأزمة".

سامي مهاوش: "أهم تجاربي التمثيلية كانت مع عبدالناصر درويش"

سامي مهاوش أكد أن مشاركته مع الفنان عبدالناصر درويش في أكثر من عمل يعتبرها من أهم التجارب التي خاضها في مسيرته الفنية، وأنه يتمنى للنجم الكبير التوفيق مع فريق عمله في المسلسل الجديد الذي يحمل عنوان "ياما كان وكان" فقال سامي مهاوش: "شاركت مع الفنان عبدالناصر درويش في مسرحية (الثلاجة) و مسلسل (درويشيات) و اعتبر العمل معه من أهم التجارب، وتعلمت من الفنان عبدالناصر أخلاقيات قبل الفنيات، وأتمنى له التوفيق في مسلسل (ياما كان وكان) خصوصا أن جميع فريق العمل أصدقاء مقربون".

سامي مهاوش شارك خلال مسيرته الفنية في العديد من الأعمال المسرحية المهمة والتي كان من أهمها مسرحية "الثلاجة" مع كل من الفنان عبدالناصر درويش، ومبارك المانع، وسلطان الفرج، وحسين المهدي، ونورا العميري، كما شارك في مسلسل "ترللي" والذي تعاون فيه مع كل من الفنان أحمد العونان، وسعود الشويعي، وسلطان الفرج.