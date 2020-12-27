حصاد 2020: 6 أزمات للنجوم أثارت الرأي العام واستدعت تدخل زملائهم

أزمات متعددة عاشها النجوم هذا العام أثارت الرأي العام واستدعت تدخل زملائهم والإدلاء برأيهم، وبرزت كظاهرة خلال عام 2020 وكان أحدثها خلاف أصالة نصري مع طليقها طارق العريان التي استدعت مساندة من العديد من النجوم لها بينما هاجمها بعض المقربين من طليقها، كذلك تصدرت ازمة انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني اهتمام الرأي العام ووصلت أصدائها الى النجوم الذين توجهوا برسائل دعم لدينا الشربيني وغيرها من القضايا التي حازت على اهتمام الجمهور والوسط الفني.

وفي حصاد 2020 نرصد لكم أبرز أزمات فنية أثارت الرأي العام واستدعت تدخل زملائهم بين المساندة والمعارضة:

أزمة اصالة نصري وطليقها

مع الأيام الأخيرة من عام 2020، برزت الى الواجهة أزمة بين أصالة نصري وطليقها طارق العريان على اثر ظهوره العلني قبل أيام مع حبيبته المودل نيكول سعفان الأمر الذي استفز أصالة فأعادت نشر الصورة المتداولة ووصفتها بأنها أقسى صورة مرت عليها كما هاجمت طليقها واعتبرت تصرفه بأنه معيب، واعترفت اصالة بمدى الألم الذي تعيشه جراء ما قاسته من طليقها.

تدوينة أصالة استدعت تعاطفا كبيرا من زملائها في الوسط الفني والاعلامي الذين امطروها بعبارات الدعم والمساندة وبينهم الفنانة أحلام والاعلامية رضوى الشربيني، بينما دخلت على الخط الطليقة الأولى لطارق العريان وهاجمت أصالة نصري بقسوة، فيما ما تزال القضية تتوسع وتثير الجدل مع ردود الفعل المتواصلة وبينهم نيكول سعفان التي أكدت بأنها لم تكن السبب في انفصال اصالة عن العريان، ووصفت بأن الأخير لم يكن سعيداً معها.

أزمة حلا الترك ووالدتها

ولأول مرة تطلب والدة حلا الترك، منى السابر، وساطة و تدخل من قبل الفنانة أحلام بغية التدخل في أزمتها مع ابنتها الفنانة البحرينية حلا الترك التي رفعت عليها دعوة بسبب أخذها منها مبلغ مالي، وبدت منى السابر منهارة في العديد من مقاطع الفيديو وهي تشرح مشكلتها مع ابنتها على الرأي العام حيث باتت مهددة بالسجن.

تصريحات منى السابر دفعت بالعديد من المشاهير الى الإدلاء برأيهم في القضية بينهم من ساندها كالفنانة السعودية وعد والاعلامي حمد قلم، وبينهم من هاجمها كالفنانة اليمنية أروى الى جانب انقسام الجمهور ايضا بهذه المشكلة العائلية الشائكة، بينما وقفت الفنانة احلام على الحياد ولم تستجب لمناشدة والدة حلا الترك.

أزمة انفصال دينا الشربيني وعمرو دياب

الأخبار المتداولة عن انفصال دينا الشربيني وعمرو دياب في العام الأخير من عام 2020، أحدث بلبلة كبيرة في الوسط الفني وبين الجمهور ووصلت أصداء ذلك الى زملائهم النجوم الذين دخلوا على الخط في مساندة منهم لدينا الشربيني وأبرزهم كان الفنان مادلين طبر التي دعت الهضبة الة التضحية بنصف ثروته لأجل دينا الشربيني وتوثيق زواجه منها بسبب احتمالية أن يتسبب ذلك في فقدانه لنصف ثروته بسبب جنسية زوجته زينة عاشور الإنجليزية.

كما حرص عدد من المشاهير على إبداء رأيهم في تلك الأزمة التي شغلت الجميع في الاسابيع الماضية بينهم وفاء عامر و سلوى محمد علي وزوجة احمد الفيشاوي وغيرهم.

أزمة تصريحات يوسف الشريف

النجم المصري يوسف الشريف كان له نصيب كبيرا ايضا في اثارة الرأي العام بسبب تصريحاته مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc " حيث قال في اللقاء بأنه يرفض تقديم مشاهد جريئة وبأنه يضع ذلك بنداً في عقود أعماله الفنية، فإعتبر بعض الفنانين بأنه يحاول "المزايدة عليهم" بينما رأى آخرون بأنه له الحرية في ذلك وساندوه، فإشتعلت بالتالي تصريحات المشاهير بين مؤيد ومعارض لرأي زميلهم يوسف الشريف ونشروا ذلك من خلال حساباتهم على السوشيال ميديا.

أزمة انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل

الثنائي تامر حسني وبسمة بوسيل كان ايضا من ضمن النجوم اللذان أثارا الرأي العام وصدما الجمهور والوسط الفني بعد اعلان بسمة بوسيل انفصالهما عبر تدوينة على ستوري انستغرام، هذا الأمر استدعى تدخلا من قبل النجوم وابرزهم الفنانة أحلام التي دخلت على خط الصلحة بين الثنائي وهددتهما بالسفر اليهما بحال لم تعود المياه لمجاريها بينهما، لينهي تامر حسني خلافه مع زوجته بالصلح وتوجيه عبارته الشهيرة لها بقوله "بحبك يا متهورة".

أزمة نانسي عجرم وزوجها

مع حلول شهر يناير 2020 هز الوسط الفني حادثة تعرض منزل النجمة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها الطبيب فادي الهاشم للإقتحام من قبل شخص مسلح بهدف السرقة لينتج عن ذلك مقتل المقتحم على يد زوج نانسي بـ 16 رصاصة، وأثارت القضية الرأي العام بشكل كبير وجدلا واسعا في الوسط الفني وبين الجمهور، واستمرت تداعياتها بين مؤيد ومعارض حتى من داخل الوسط الفني، ليتم إسدال الستار على القضية مع اصدار الحكم مؤخرا في شهر اكتوبر الماضي 2020 بإدانة زوج نانسي بجناية القتل طبقًا للمادة 547، والمادة 228 من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عامًا معطوفة على مادة ثانية تمنع العقاب.