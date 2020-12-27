إلهام شاهين: الرئيس السيسي اهتم كثيرًا بملف ذوي الهمم (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - أشادت الفنانة إلهام شاهين، بالاهتمام الذي توليه الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم، مستشهدة بلقاءات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المستمرة معهم ودعم الكبير الذي يقدمه لهم.

وقالت "إلهام" في اتصال هاتفي ببرنامج "خابلانا" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" إن الأفراد ذوي الإعاقة عندهم مواهب رائعة وعظيمة.

وتابعت "أحلى صورة اترسمت ليا كانت من أحد الأطفال ذوي الهمم أثناء تصوري لأحد الأفلام وقام برسمها بالرصاص ومازالت أحتفظ بهذه الصورة حتى الآن".

واستطردت "عملت أم من ذوي الاحتياجات الخاصة في فيلم خالي من الكوليسترول، وكنت أجسد شخصية جميلة وهي أم لأشرف عبد الباقي وهو من أحب الأدوار إلى قلبي".

كما كشفت عن أحد أعمالها المقبلة في الدراما في مسلسل يحمل عنوان "أمل حياتي" والتي تجسد فيه شخصية أم لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وموهوب في الموسيقى ويحقق طفرة عالمية.

واختتم حديثها بالتعليق على ما تردد بشأن علاقة الحب بين ابن شقيها والفنانة هنا شيحة، قائلة "مش بحب أدخل في حياة حد الخاصة، وحتى لو فيه علاقة حب أعتقد أن هذا لا يهم أحد سواهم".