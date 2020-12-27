مروة الأزلى تكشف لـ "دوت الخليج" عن أمنيتها في عام 2021

كشفت الفنانة مروة الازلى عن امنيتها فى العام الجديد وذلك بعد النجاحات التى حققتها فى عام 2020 على المستوى الفنى.

وقالت مروة فى تصريح لـ"دوت الخليج": "أتمنى فى العام الجديد أن ينتهى وباء فيروس كورونا المستجد، وأن يتمتع كل مواطن مصرى بصحة جيدة، كما أتمنى أن يحمى الله عائلتى من أى شر، وأن أوفق فى اختياراتى المقبلة، وأتمنى أن أحقق نجاحا كبير مما حققته فى عام 2020".

كانت مروة الازلى شاركت فى عدد من الاعمال الفنية فى عام 2020 منها فيلم "صندوق الدنيا" ومسلسل "البرنس".

كما تشارك حاليا فى مسلسل "حلوة الدنيا سكر" مع الفنانة هنا الزاهد والذى من المقرر ان يتم عرضه فى العام الجديد.