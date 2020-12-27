وقالت مروة فى تصريح لـ"دوت الخليج": "أتمنى فى العام الجديد أن ينتهى وباء فيروس كورونا المستجد، وأن يتمتع كل مواطن مصرى بصحة جيدة، كما أتمنى أن يحمى الله عائلتى من أى شر، وأن أوفق فى اختياراتى المقبلة، وأتمنى أن أحقق نجاحا كبير مما حققته فى عام 2020".
كانت مروة الازلى شاركت فى عدد من الاعمال الفنية فى عام 2020 منها فيلم "صندوق الدنيا" ومسلسل "البرنس".
كما تشارك حاليا فى مسلسل "حلوة الدنيا سكر" مع الفنانة هنا الزاهد والذى من المقرر ان يتم عرضه فى العام الجديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مروة الأزلى تكشف لـ "دوت الخليج" عن أمنيتها في عام 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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