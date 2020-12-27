نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة.. محمود الليثي ضيف عمرو الليثي مع عازف الأورج الشهير "عبد السلام" في "واحد من الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى احتفالية خاصة بمناسبة العام الجديد مع أقوى سهرات رأس السنة، في واحد من الناس وتذاع على جزئين فى العاشرة مساء الجمعة والسبت " 1_2 يناير " يستضيف الإعلامى الدكتور عمرو الليثي، نجم الأغنية الشعبية محمود الليثي، وعازف الاورج الشهير محمد عبد السلام، وحلقة استثنائية ومفاجآت غنائية نسمعها لأول مرة

وتتناول الحلقة حكايات مثيرة عن الأغاني التي أثارت الجدل وسببت أزمات واغرب المواقف التي مروا بها في رحلة الشهرة والنجومية

ولأول مرة الليثي يغني ل عبد الباسط حمودة وشيبة وشعبان عبد الرحيم

ويعترف بحكاية العفريت الذي يظهر معه في الحفلات والأفراح

انتظرونا في ليلة لن تتكرر مع اقوي ثنائي في عالم الأغنية الشعبيةالليثي وعبد السلام وسهرة رأس السنة

والتى تذاع على جزئين الجمعة والسبت فى واحد من الناس العاشرة مساء على شاشة الحياة

