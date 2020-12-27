مصطفى حجاج لـ عمرو دياب: اتعلمت منك كتير في 5 دقائق

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك المطرب الشعبي مصطفى حجاج، جمهوره ومتابعيه بصورة تجمعه بالفنان عمرو دياب، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

وعلق حجاج قائلا: "قعدت معاك 5 دقائق اتعلمت منك كثير جدا بجد أنت حاجة مشرفة لمصر والوطن العربي الهضبة #عمرو_دياب".

وطرح النجم عمرو دياب أغنية "يا دلعو" خامس أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ". "يادلعو".. كلمات: تركي آل الشيخ وألحان: سهم وتوزيع: عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس

وطرح الهضبة في وقت سابق أمس أغنية "وأنا معاك" من كلمات خالد تاج الدين وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي، و"بتهزر" وهي ثاني أغنيات ألبومه من كلمات بهاء الدين محمد وألحان شريف الغندور وتوزيع رامي سمير، وأغنية "من العشم" وهي من كلمات تركي آل الشيخ، لحن تامر عاشور، توزيع نادر حمدي، ميكس وماستر أمير محروس، كما طرح أول أمس أغنية "فاكرني ياحب" وهي أول أغنيات الألبوم من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي لأحمد عادل.