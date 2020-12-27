وقالت راندا فى تصريح لـ "دوت الخليج": "اعتبر عام 2020 وش السعد عليا وقدمت فيه خمسة افلام وسعيدة بهذا النجاح خاصة انه ليس هناك مبدع او نجم قدم هذا الكم من الاعمال فى عام واحد، كما قدمت فى الدراما مسلسل الاخ الكبير".
واضافت راندا : "على المستوى الشخصى فأننى لم اتاثر كثيرا بجائحة كورونا خاصة اننى افضل المكوث فى المنزل ولا احب ان اكون خارج المنزل باستمرار ولذلك لم اشعر باى تأثير بسبب كورونا وارى انها كانت فرصة للتقارب الاجتماعى وهو ما تحقق بالفعل".
يذكر ان الفنانة راندا البحيرى تعد احدى النجمات اللاتى قدمن عددا كبيرا من الاعمال الفنية الجيدة التى تناقش فيها قضايا شبابية.
ولعل من ابرز اعمالها الناجهة مشاركتها فى سلسلة اجزاء مسلسل "سلسال الدم" الذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر راندا البحيري لـ دوت الخليج: 2020 وش السعد عليا.. ولم أتأثر بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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