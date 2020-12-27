قال محمود قاسم فى تصريح لـ "دوت الخليج" : ارى ان افضل عمل فى الدراما خلال عام 2020 هو مسلسل "الاختيار" الذى قام ببطولته امير كرارة وشارك فيه مجموعة من النجوم وتاليف باهر دويدار واخراج بيتر ميمى.
واضاف محمود : ان أفضل ممثل يستحقها الفنان امير كرارة عن دوره فى مسلسل الاختيار خاصة انه اجاد فى شخصية الشهيد احمد المنسى واعاد لنا الحس الوطنى وهو ما حققه العمل ككل ايضا.
واشار قاسم الى ان اسر ياسين يستحق ايضل لقب افضل ممثل عن دوره فى مسلسل "100 وش" الذى قدم فيه دورا مختلفا عن الاعمال التى قدمها من قبل.
أما عن افضل مخرج راى قاسم ان المخرجة كاملة أبو ذكرى أفضل مخرجه عن مسلسل "100 وش" الذى قدمت فيه شكلا مختلفا فى عالم الكوميديا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ناقد فني لـ دوت الخليج: "الاختيار" وأمير كرارة وأسر ياسين الأفضل في 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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