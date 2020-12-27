روجينا بطلة مسلسل "بنت السلطان" في رمضان 2021 مع باسم سمرة

تعاقدت الفنانة روجينا علي عمل درامي جديد لرمضان 2021 بعنوان "بنت السلطان" مع المخرج أحمد شفيق، لتقدم عمل درامي اجتماعي تشويقي . ونشرت "روجينا" صورة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» رفقة كلا من باسم سمرة والمنتج ممدوح شاهين، والمؤلف أيمن سلامة وعلقت عليها قائلة " باذنك يارب تجعل رزقنا النجاح????مسلسل بنت السلطان رمضان ٢٠٢١ تاليف ايمن سلامة اخرااج احمد شفيق اانتاج ممدوح شاهين"

يذكر أن آخر أعمال روجينا مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وعمر السعيد ومعتصم النهار وخالد الشيوي ورانيا منصور وفراس سعيد وشريف سلامة وصبري فواز وأحمد الشامي ونانسي صلاح، وإنتاج صادق الصباح، وتأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.

وكانت روجينا قد تألقت في شهر رمضان الماضي في مسلسل "البرنس" للمخرج محمد سامي.

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