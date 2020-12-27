انطلاقة قوية لمسلسل "لؤلؤ" فى أولى حلقاته وإبهار بالصورة والديكور

القاهرة - محمد ابراهيم - إنطلاقة قوية حققتها الحلقة الأولى من مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مى عمر على قناة ON، اليوم الأحد، حيث حبست أحداث الحلقة أنفاس الجمهور بانتهائها وبطلة العمل "لؤلؤ" بين الحياة والموت فى غرفة العناية المركزة عقب تعرضها لمحاولة قتل فى فيلتها بمجرد عودتها من إحياء حفل غنائى كبير حضره جمهور غفير.

وكشفت الحلقة الأولى من المسلسل عن "لؤلؤ" – مى عمر - نجمة كبيرة وصلت إلى مكانة ضخمة فى عالم الغناء وتعيش حياة فارهة للغاية وتمتلك أموالًا وسيارات لا تحصى، وأنها وصلت إلى ما هى عليه بعد 25 عامًا من الفقر والعيش فى ملجأ، ويعمل معها "ادوارد" كمدير أعمالها والمسؤول عن كل ما يخص حفلاتها وأغانيها.

حادث محاولة قتل "لؤلؤ" كشف العديد من الأمور حولها، فيبدو أن مشوار النجاح الذى وصلت له، كوّن لها العديد من الأعداء، ليظهر فى المستشفى أشخاص عديدة جميعهم تربطهم علاقة بـ "لؤلؤ"، ومؤكد أن أحدهم متورط فى محاولة قتلها سواء نرمين الفقى لما بيمنهما من عداوات، وأحمد زاهر الذى ادعى أنه زوجها إلا أن الحقيقة هى وجود قصة حب سابقة مع لؤلؤ، ومحمد الشرونوبى حبيب لؤلؤ، وهيدى كريم زوجة أحمد زاهر.

وأظهرت الحلقة الأولى ابهارًا كبيرًا على مستوى الصورة والاضاءة وكذلك الديكورات، حيث جاء ديكور فيلا "لؤلؤ" فخمًا ومبهرًا ليتناسب مع طبيعة الشخصية التى وصلت إلى مكانة غير مسبوقة من النجومية وامتلاكها أموالًا لا تعد وتحصى، ليكون على الجمهور انتظار الحلقة الثانية لمعرفة ماذا حدث لـ"لؤلؤ" ومن أين بدأت حكايتها.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلًا من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.