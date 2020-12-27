الحالة تسوء.. أبو يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

كشف المطرب ابو عن تطورات الحالة الصحية له بعد اعلان اصابته بفيروس كورونا المستجد وزوجته ايضا. وقال ابو فى مداخلة مع برنامج "MBCTrending" : "إن الحالة تسوء بشكل اكبر واشعر بارتفاع فى درجة الحرارة والالام شديدة فى العظام". واضاف ابو: "زوجتى اجرت ايضا مسحة جديدة الا انها جاءت ايجابية ايضا وتشعر بنفس الاعراض. واوضح ابو : ان اكثر النجوم الذين يحرصون على الاطمئنان عليه هى الفنانة يسرا رغم انها مصابة ايضا بـ كورونا. يذكر ان ابو اعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا منذ ايام قليلة.

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