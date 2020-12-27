خيري رمضان: "مفيش دولة فى العالم تقدر توصل لكل فرد أصيب بكورونا وتعافى"

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الإعلامي خيري رمضان، أن فيروس كورونا هو الحدث الأهم فى العالم الآن ويصيب البشر بحالة كبيرة من الفزع الذي يحيط بالعالم، قائلا: "كورونا هي الفزع الذى يحيط بالعالم ودول كثيرة أغلقت واظلمت".

ورد الإعلامي خيري رمضان، فى تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، على المشككين فى الأعداد التي تعلنها وزارة الصحة حول إصابات كورونا يوميا، قائلا: "مفيش دولة فى العالم تقدر توصل لكل فرد جاله اعراض كورونا وراحت منه".

وأوضح خيري رمضان، أن وزارة الصحة تعلن نسبة الاصابات اليومية وفق الأشخاص الذين يترددون على المستشفيات ويجرون المسحات الطبية، لافتا إلى أن هناك أشخاص يتعالجون على نفقتهم الخاصة وآخرين فى مستشفيات خاصة ولكن ما يتم ثبوته هم الذين يترددون على المستشفيات فى حالات سيئة.

كما أعلن الإعلامي خيري رمضان، إصابة رئيس تحرير برنامج "حديث القاهرة"، الدكتور محمد فتحى بفيروس كورونا، متمنيا تعافيه من الاصابة بهذا الوباء العالمي.