رانيا يوسف ترد بقوة على مهاجمي فيديو مفاتنها

استنكرت الفنانة رانيا يوسف، الهجوم الشرس الذى تعرضت له خلال الايام القليلة الماضية؛ بسبب برومو حلقاتها مع إحدى القنوات العراقية وجاء فيه لفظ جريء عن مفاتنها.
وقالت رانيا يوسف خلال مداخلة ببرنامج "ET بالعربي": "مندهشة مما أتعرض له من هجوم لمجرد مشاهدة برومو لا يتعدى دقيقة واحدة ومازال اللقاء لم يعرض بعد، واتمنى ان ينتظر الجمهور بعد عرض الحلقة، خاصة انها تكشف عن الموقف الذى تعرضت له من قبل المذيع الذي أحرجنى بهذا السؤال وهو ما دفعنى للرد عليه بشكل ضاحك أو كوميدي".
واضافت رانيا : "مين المفترض يتعرض لمشكلة أنا ولا من سأل السؤال؟ إيه الإجابة اللي المفروض أجاوب بيها؟ يا ريت اللي عنده إجابة نموذجية كان يبعتلي، القناة اختارت جمل خاصة لعرضها في البرومو من أجل الدعاية للحلقة، والناس ما صدقت عملت منها ضجة، وأنا مندهشة جدا من كم الفراغ".
ومن جانب آخر، تواصل رانيا يوسف حاليا مشاهدها الأخيرة من مسلسل "اللعبة 2"، مع شيكو وهشام ماجد والمخرج معتز التوني.
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