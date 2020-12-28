دينا فؤاد ونور في مواجهة الجن واشتعال أحداث الحلقة 11 من "جمال الحريم"

القاهرة - محمد ابراهيم - أحداث ومفاجآت عديدة شهدتها الحلقة الحادية عشر من مسلسل "جمال الحريم"، حيث تصاعدت أحداث العمل الذى يدور فى قالب من الرعب والتشويق والإثارة، وشهدت الحلقة 11 تطورا كبيرا،

وأشعلت دينا فؤاد الأحداث عبر شخصية "حنان" والتى تجسدها بحرفية وعبقرية، إذ أصبحت تعلم كل شئ يحدث لأى أحد بفضل الجن الذى أصبح عيونها التى ترى وأذنها التى تسمع به، حيث علمت أن "نور" تكتب انطباعتها عما يحدث لها وأنها تظن أن "حنان" تريدها أن تفعل ما يريده الجن ولا تريد مساعدتها فتحدثت معها تليفونيا كى تسألها عن ما إذا كانت نفذت ما قالته لها وهو أن تشرب كوب من الماء به اسم لكل واحد من ملوك الجن السبعة فى كل يوم وطلبت منها نور أن تتصل بها لاحقا، ولكن "نور" تقابلت مع الجن وجها لوجه وتحدث معها وطلب منها أن تنزل معها فى العالم السفلى كما طلب منها ألا تخاف منه وأن تستسلم ولا تحاول مقاومته وأكد أنه جاء إليها بالتحديد وأنها له مهما يحدث، لكن نور تصر على المواجهة.

واستعان "خالد" زوج "حنان" دينا فؤاد، بواحدة من المقربات لزوجته وهي "سمر" لتحاول أن تتحدث مع "حنان" وشرح لها كيف أنها أوشكت على بيع الشقة لتعطيها للشيخ النصاب على حد وصفه وكيف أن حالتها أصبحت اسوأ لا تأكل وتتصرف بشكل غريب وتقول كلمات غريبة، ووعدته "سمر" أنها سوف تسأل أحد الشيوخ فى قريتهم، ولم تقابلها "حنان" مقابلة جيدة بل بدت أنها تعلم أن السبب الحقيقى وراء زيارة "سمر" هو مصلحة شخصية لها، إذ أنها طلبت الاستعانة بمحامى كما لفتت إلى معرفتها أن زوجها استعان بها وحاولت "سمر" أن تهدئ الجو وطلبت منها شئ لتشربه ومازحتها قائلة "والا انتى بخيلة" فردت عليها "حنان" أن كل شئ بميعاد.

وكشفت الحلقة الـ 11 أن "الموصيرى" يجسده فراس سعيد ليس رساما عاديا أو مديرا لبيوت الفن فقط ولكن له صلة بالشعوذة حيث ذهب برفقة "اياد" حازم سمير للإطلاع على أحد المنازل الذى ينوى شراءه وخلال معاينته للمنزل قام بوضع اربع كورات صغيرة فى أرجاء أحد الغرف وقال جملة غير مفهومة فأصبحت الكورات تقرب إلى بعضها إلى أن وصلت لنقطة معينة.

وكانت الحلقة العاشرة قد شهدت تطورا فى شخصية "حنان" دينا فؤاد وتحدثها بطريقة غريبة، حتى أنها عملت على تخويف ابنها ثم دخل زوجها ليحاول فهم الأمر فظهرت له بشكل مخيف وعيون بيضاء فتركها بمفردها، وطلب من ابنه ألا يدخل عليها وأن يطلب منه أى شئ يريده، كما قام بالإتصال بصديقتها لإقناعها بأن تأتى لزيارتها محاولا إنقاذ زوجته مما أصبحت فيه، ولكن "حنان" دينا فؤاد، أصبحت أقوى واعترفت لصديقتها "نور" أنها تعرف كيف تعالج، ولكن ليس علاجها، وأكدت أن من يستطيع علاجها هو "اياد" حازم سمير، وخلال المحادثة اتلبست "حنان" وتحدثت بصوت رجل، كما أكدت لنور أنه يجب أن تحرق الجن قبل أن يجهزوها لملكهم، وأعطتها قائمة بأسماء سبع ملوك جان وطلبت منها أن تشرب كوب من الماء وعليه اسم أحدهم حتى تصبح أهدى قليلا وتمارس حياتها.

ويحقق مسلسل "جمال الحريم" نسب مشاهدة عالية على قناة DMC كما يتصدر ترند "جوجل" عقب انهاء كل حلقة، وأيضا سبق وتصدر ترند تويتر، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة الثامنة مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.