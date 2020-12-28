نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:
كشفت الفنانة راندا البحيرى عن تقييمها لعام 2020 سواء على المستوى الفنى او المهنى قبل ان تودعه بايام قليلة.
استنكرت الفنانة رانيا يوسف، الهجوم الشرس الذى تعرضت له خلال الايام القليلة الماضية؛ بسبب برومو حلقاتها مع إحدى القنوات العراقية وجاء فيه لفظ جريء عن مفاتنها.
كشف المطرب أبو عن تطورات الحالة الصحية للفنانة يسرا والتى تعرضت للاصابة بفيروس كورونا المستجد منذ ايام قليلة.
توفيت المطربة التونسية، زهيرة سالم، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 80 عاما بعد صراع طويل مع المرض.
اعلنت ميريت الحريرى ابنة الفنان الراحل عمر الحريرى عن وفاة حفيدته ياسمين سمير عبد العزيز وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية لـ يسرا بعد إصابتها بـ كورونا.. ورد قوي من رانيا يوسف على فيديو مفاتنها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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