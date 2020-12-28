«قد الفراق» لـ تامر حسني تريند رقم 1 على يوتيوب

حققت أغنية "قد الفراق" لـ تامر حسني، نجاحا كبيرا جدًا حيث احتلت التريند رقم 1 على القناة الرسمية عبر موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية "‫قد الفُراق .. ‫قد الفُراق اللي انت جاي بتطلبه .. ‫قد التعب اللي إحنا مُمكن نتعبه ‬.. ‫الإشتياق إسأل عليه كل اللي بعدوا و جربوا .. هُما اللي سابوا بعض قبلنا عَملوا إيه .. ‫ياما تاهوا و ياما عاشوا نَدمانين".

‫فاكِرها سَهله هتنسى و انسى في قد إيه .. في ناس بتفضل تنسى بعض بالسنين ‬.. ‫بالسنين .. ‫قد الليالي قد الليالي أللي انت ياما سهرتها ‬‫قد الحنين اللي افتكرته إنتهى".

"قد الفارق" ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺗﺎﻣﺮ ﺣﺴﻴﻦ، وﺍﻟﺤﺎﻥ وﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﻣﻴﻜﺲ ﺇﺳﻼﻡ ﺯﻛﻲ، ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﻣﻴﻜﺲ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﺑﺎﺳﺘﻮﺩﻳﻮ TH Production، ﻡ / ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺷﻮﻗﻲ، ﺟﻴﺘﺎﺭ / ﺃﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ، ﺑﺎﺹ ﺟﻴﺘﺎﺭ / ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺟﺐ، ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ / ﺇﺳﻼﻡ ﺯﻛﻲ.