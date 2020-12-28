وفاة حفيدة الفنان الراحل عمر الحريري الشابة بعد صراع مع المرض

توفيت اليوم حفيدة الفنان الراحل عمر الحريري الشابة بعد صراع طويل مع المرض، وأعلنت خالتها ميريت الحريري خبر وفاتها في رسالة مؤثرة.

وفاة حفيدة الفنان الراحل عمر الحريري

وأعلنت ميريت الحريري خبر وفاة ابنة شقيقتها وحفيدة الفنان الراحل عمر الحريري الشابة، بعد صراع طويل مع المرض، ونعتها برسالة مؤثرة على فيسبوك وقالت:" انا لله و انا اليه راجعون، توفت اليوم ابنة شقيقتي الشابة ياسمين سمير عبد العزيز، ابنة المرحومة نيڤين عمر الحريري والمرحوم سمير عبد العزيز..ووالدة المرحومة هنا ياسر الشلقامي وزياد ياسر الشلقامي، وشقيقة احمد سمير عبد العزيز وحفيدة الفنان عمر الحريري، وبنت خالة أولادي، بعد صراع طويل مع المرض واقتصر العزاء مع صلاة الظهر في مدافن العائلة برجاء قراءة الفاتحة".

الحزن يخيم على عائلة عمر الحريري

وعبرت ميريت الحريري وعدد من أفراد أسرة الراحل عمر الحريري عن حزنهم الشديد لرحيل ياسمين سمير، حفيدة الراحل عمر الحريري، وتلقت العائلة عشرات الرسائل من الجمهور لتعزيتهم، خاصة بعد الكشف عن قصة مرض حفيدة عمر الحريري الشابة، والذي أدى إلى وفاتها اليوم بعد صراع طويل معه.

عائلة عمر الحريري تتجه إلى الفن

وظهر عدد من أفراد عائلة الفنان الراحل عمر الحريري مؤخراً على الساحة الفنية، وعلى رأسهم ميريت الحريري، ابنة الفنان الراحل، والتي قررت احتراف التمثيل، وكشفت في ظهور إعلامي لها عن معاناتها السابقة مع مرض السرطان والذي كان يعاني منه والدها الراحل أيضاً، وكذلك بيري الحريري، الابنة الصغرى للفنان عمر الحريري، والتي احترفت الغناء في الفترة الأخيرة وطرحت عدة أغاني وكليبات وأبرزها كليب "شيجلة".

ويذكر أن الفنان الراحل عمر الحريري قد توفي عام 2011 بعد صراع مع مرض سرطان العظام، وبعد مسيرة فنية طويلة امتدت لما يقارب 60 عام، قد بها عشرات الأعمال المميزة أبرزها مسلسل "عمر بن عبد العزيز" و "السيرة الهلالية" و أفلام "الوسادة الخالية" و "سيدة القصر" و "سكر هانم" و"الناصر صلاح الدين" ومسرحية "الواد سيد الشغال" و "شاهد مشافش حاجة" وغيرها، ووصلت أفلامه إلى ما يقارب 100 فيلم.