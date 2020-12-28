الفنانة نوال الكويتية تتلقى لقاح كورونا بصحبة زوجها مشعل العروج .. بالفيديو

نوال الكويتية تلقت في الساعات الأخيرة دوت الخليج وزوجها الفنان الملحن مشعل العروج لقاح كورونا وقد تداول العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الفيديو الذي ظهر فيه الثنائي أثناء تلقي اللقاح وأثار موجة اهتمام واسعة من قبل محبي الفنانة الكويتية.

الفنانة نوال الكويتية تتلقى لقاح كورونا

مشعل العروج الفنان والملحن الكويتي نشر على خاصية "الأستوري" عبر حسابه على "انستجرام" فيديو يجمعه وزوجته الفنانة نوال الكويتية أثناء تلقيهما لقاح كورونا، ولم يظهر الفيديو هل تلقت الفنانة الكويتية اللقاح في منزلها أم في إحدى المستشفيات، بينما علق زوجها على الفيديو فكتب: "لقاح سعيد"، بينما سعى للاطمئنان على زوجته الفنانة نوال الكويتية لحظة تلقيها اللقاح، ولم تظهر أي علامات انزعاج على الفنانة الكويتية في هذه اللحظات، كما أنها اكتفت بنشر فيديو تلقيها اللقاح عبر حسابها على "انستجرام" بدون التعليق عليه.

نوال الكويتية تنضم لأحلام بعد تلقيها لقاح كورونا

نوال الكويتية بعدما نشرت فيديو لحظة تلقيها لقاح كورونا أعاد العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي نشره وتفاعلوا بشكل إيجابي مع الخطوة التي اتخذتها الفنانة الكويتية، كما نشرت الإعلامية مي العيدان الفيديو عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت عليه قائلة : "نوال الكويتية و مشعل العروج ياخذون اللقاح المضاد لفيروس كورونا. . صحتين"، وانضمت الفنانة نوال الكويتية للفنانة أحلام التي كانت من أولى النجوم الذين تلقوا لقاح كورونا، حيث نشرت الفنانة الإماراتية مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تلقيها اللقاح قبل أسابيع.

النجوم يختلفون حول "لقاح كورونا"

نوال الكويتية لم تهتم كذلك بالجدل الدائر حول فعالية اللقاح بعدما شكك بعض النجوم في مدى فعاليته ومن بينهم الفنانة مايا دياب، وهيفاء وهبي، بينما انضم عدد من النجوم لقائمة المؤيدين له وكان من بينهم الفنانة شذى حسون التي تلقت أيضًا لقاح فيروس كورونا، ونشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة لها وهى تتلقى الجرعة وعلقت قائلة: "تم بحمد الله تلقي لقاح فيروس كورونا.. شكر كبير لفريق العمل على مجهوداته الكبيرة لجعل الإمارات الرائدة في الحصول على هذا اللقاح.. والله الحافظ"، وكان من النجوم كذلك الذين حصلوا على لقاح فيروس كورونا الفنان أحمد فهمي، حيث شارك في المرحلة الثالثة من التجربة التي نفذتها مصر لاختبار لقاح كورونا.