أول ما سمعها عجبته.. إسلام زكي يكشف عن كواليس أغنية قد الفراق لـ تامر حسني

عبّر الملحن إسلام زكي، عن سعادته بنجاح أغنية "قد الفراق" لـ تامر حسني من البوم "خليك فولاذي".
قال إسلام زكي، في تصريح لـ "دوت الخليج": تامر حسين كان باعتلي كلام الاغنية وفي مرة كنت بلعب على البيانو وطلع معايا لحن جزء "هما اللي سابوا بعض قبلنا عملوا ايه" .. وعجبني جدا الجزء ده وبعد كده اشتغلت على اللحن ووزعت المزيكا ومكنتش اعرف اني انا اللي هوزعها، واول مرة ابعت لتامر حسني من فترة كبيرة وواول ما سمعها عجبته جدا وقالي عايز اسمعها اكتر من مرة وتالت يوم قالي الاغنية معايا وكمان عجبه التوزيع وقالي انا اللي هوزعها".
وتابع قائلًا: "اتبسط جدا اما سمعت الاغنية بصوت تامر لإنه أضاف ليها ووداها في حتة تانية خالص وحسيت وقتها قد ايه جمهور تامر هيعجبه الموضوع وكنت متفائل بيها وانها هتفرق معانا وحتى تامر كتب عنده في مرة انها هتبقى من اهم الاغاني في تاريخه الفني وخلى الناس متحمسة تسمعها وده اللي ساعد في نجاحها اول ما نزلت".
أغنية "قد الفراق" ﻛﻠﻤﺎﺕ / ﺗﺎﻣﺮ ﺣﺴﻴن، وﺍﻟﺤﺎﻥ وﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﻣﻴﻜﺲ / ﺇﺳﻼﻡ ﺯﻛﻲ.
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