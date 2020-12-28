برومو "باب الجمال" للكينج منير يقترب من 100 ألف مشاهدة في وقت قياسي

ونشر منير، مقطع فيديو عبر حسابه على الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، يعلن من خلاله عن البرومو الخاص باغنيته الجديد "باب الجمال".

وعلق محمد منير، على الفيديو قائلاَ: "باب الجمال.. الكينج محمد منير، واستنوا الألبوم الجديد ‎باب الجمال قريبًا جدًا".

أغنية" باب الجمال" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب.

ألبوم الفنان محمد منير "باب الجمال" يضم 5 أغاني، وهي: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.