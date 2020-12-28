الإعلامية ميرفت المليجي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الإعلامية ميرفت المليجي مذيعة بتطوير التلفزيون المصري إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الرسمي على "الفيسبوك" لتنضم بذلك لقائمة الإعلاميين المصابين بكورونا.
وكان قدم تم إعلان إصابة الإعلامي وائل الإبراشي، بفيروس كورونا المستجد، وقال الإعلامي ،"لا أتعامل بانهيار نفسي وأتعامل بإيجابية.. وكورونا تبعدنا عن شغلنا وقضيتنا.. ومتواجد في المنزل وأتبع البروتوكول العلاجي".
كما كتبت الإعلامية دينا عبد الكريم، تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أنا اتشخصت إيجابى كورونا من السبت اللى فات وكنت مخالطة من قبلها بأسبوع لكن ما ظهرش عليا أعراض.. كثر خيرها البنوتة الحلوة اللى انا اتعديت منها لأنها قالتلى لما اكتشفت بالصدفة برضه اثناء تحليل للسفر".
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