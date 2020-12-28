في عيد ميلادها.. تعرف على عمر الفنانة أميرة فتحي

أكدت الفنانة أميرة فتحى، أن عام 2017 كانت بدايته سيئة بالنسبة لها، إذ بدأته بوعكة صحية ألزمتها الفراش لمدة تقترب من 3 أشهر، لكنها تعافت بشكل كامل بعد ذلك.

وأضافت فى تصريحات صحفية أن فقدان مصر لعدد كبير من شهدائها سواء كانوا من المدنيين أو عناصر من الجيش الشرطة، كان بمثابة صدمة كبرى تعرضت لها هذا العام.



وأشارت إلى أنه بالرغم من كل هذه الأمور، إلا أن عام 2017 شهد العديد من النجاحات فى حياتها الشخصية والمهنية.