في عيد ميلادها.. تعرف على عمر الفنانة أميرة فتحي

وأضافت فى تصريحات صحفية أن فقدان مصر لعدد كبير من شهدائها سواء كانوا من المدنيين أو عناصر من الجيش الشرطة، كان بمثابة صدمة كبرى تعرضت لها هذا العام.
وأشارت إلى أنه بالرغم من كل هذه الأمور، إلا أن عام 2017 شهد العديد من النجاحات فى حياتها الشخصية والمهنية.
وأضافت فى تصريحات صحفية أن فقدان مصر لعدد كبير من شهدائها سواء كانوا من المدنيين أو عناصر من الجيش الشرطة، كان بمثابة صدمة كبرى تعرضت لها هذا العام.
وأشارت إلى أنه بالرغم من كل هذه الأمور، إلا أن عام 2017 شهد العديد من النجاحات فى حياتها الشخصية والمهنية.
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