فيديو أصدقاء يسرا يكشفون تفاصيل حالتها الصحية بعد أيام من إصابتها بفيروس كورونا

الفنانة يسرا زادت من قلق الجمهور عليها بعد إصابتها بفيروس كورونا، بعد الكشف عن الأعراض التي تعاني منها بعد إصابتها بالفيروس في الأيام الأخيرة.

تطورات حالة يسرا الصحية بعد إصابتها بكورونا

وكشف عدد من أصدقاء يسرا عن تفاصيل حالتها الصحية في العزل، بعد أيام من تأكيد إصابتها بفيروس كورونا، وقالوا إنها تعاني من الإرهاق الشديد والتعب الجسدي ولكن حالتها لا تستدعي دخول المستشفى حتى الآن، وتلقت يسرا في الأيام الأخيرة عشرات الرسائل من جمهورها وزملائها الفنانين، والذين تضامنوا معها ودعوا لها بالشفاء بعدما أقلقت الجميع بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

المطرب أبو يعلق على حالة الفنانة يسرا

ومن أصدقاء يسرا الذين كشفوا تفاصيل حالتها الصحية, المطرب أبو والذي قال في تصريحات له مع برنامج "ام بي سي ترينديغ" إنه يتواصل يومياً مع الفنانة يسرا للاطمئنان عليها، وأضاف إنها تعاني من الأعراض الشائعة للفيروس ومنها ضيق التنفس وصعوبة في الحديث ولكنها ملتزمة بالعلاج والبروتوكول الصحي في المنزل، وتتحسن وتحرص على الاطمئنان عليه وزوجته أيضاً بعد إصابته بكورونا.

وكشف المطرب أبو عن ازدياد حالته الصحية سوء في الساعات الأخيرة، وقال إنه يعاني من متاعب وضيق في التنفس وألم في الحلق وارتفاع في درجة الحرارة، وكذلك زوجته، والتي أصًيبت للمرة الثانية بفيروس كورونا، بعد إصابتها للمرة الأولى في شهر يونيو الماضي، وأصيبت مرة أخرى مع زوجها أبو الأسبوع الماضي.

النجوم وفيروس كورونا

وكانت الفنانة يسرا قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا منذ أيام، وقالت في تغريدة لها:" بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا، كما أوجه شكر خاص جدا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض".

وأصيب في الفترة الماضية عدد كبير من النجوم وأبرزهم جومانا مراد وأمير كرارة والمخرجة إيناس الدغيدي وهالة خليل والمنتج جمال العدل وشريف رمزي وشقيقته شهد رمزي وكريم فهمي وهشام جمال والإعلامي وائل الإبراشي وغيرهم.